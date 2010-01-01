обработка, продажа, доставка гранита по России и СНГ
Поставки гранита точно в срок. Полное соответствие ГОСТам
Москва
Поставки гранита точно в срок. Полное соответствие ГОСТам
Идеально для применения на улице и облицовки больших поверхностей
Самый долговечный материал для мощения дорог, парков, скверов и т.д.
Бордюры из гранита будут служить столетиями на благо жителей
Термообработанные пандусы применяются на съездах с тротуаров на дороги.
Тактильные плиты «Уральской Горной Компании» - с заботой о безопасности людей с ограничением по зрению.
Малые архитектурные формы из гранита позволяют подходить к вопросу оформления улиц и ландшафтов творчески
Мы продаем гранит и мрамор, который обрабатывается на высококачественном итальянском оборудовании. Наш природный камень используется для строительства по всей России и СНГ.
Минимальный заказ от 100м2/150мп/10т
Наша миссия — создать благоприятную экологичную среду для жителей городов, чтобы они и их потомки наслаждались красотой и долговечностью натурального камня.
ООО «Уральская Горная Компания» является членом Уральской Торгово-Промышленной палаты
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г. Москва, Алтуфьевское шоссе, 12, 3 этаж, офис 18. БЦ «Новый»
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Желающих купить камень гранит столько, что для удовлетворения спроса москвичей его приходится завозить со всего мира. При таком изобилии предложений потребителю далеко не всегда предоставляют качественный натуральный продукт.
Один из наиболее распространенных минералов некоторые геологи полагают визитной карточкой нашей планеты. Он чрезвычайно важен для земной коры. Наиболее высоким качеством отличаются граниты европейского происхождения. Достаточно высокая стоимость популярного камня объясняется:
Эти факторы влияют на то, сколько стоит гранит от производителя.
Важными для потребителя факторами оказываются:
Целевое предназначение материала требует определенного качества сырья, что также немаловажно для цены гранита за м2. Для выкладывания тротуарной плитки возможно приобретение даже непрочного порфировидного гранита (рапакиви). Ведь срок эксплуатации такого покрытия достаточно ограниченный. Другое дело – камень, который пойдет на облицовку внутренних помещений в офисе солидной компании.
Учитываем чрезвычайную долговечность материала, который прослужит сотни лет. Поэтому купить гранит оптом в Москве – это выгодное вложение средств, экономически продуманное.
Гранит охотно берут, чтобы:
Чтобы купить гранит в Москве по цене за квадратный метр, не превышающей среднерыночную, не стоит обращаться к компаниям-посредникам. Отечественные производители предлагают натуральный камень высокого качества, который можно использовать по разным назначениям. Цена гранита, необходимого для производства щебня или в качестве бутового камня, не будет высокой. При этом - вполне соответствующей качественным параметрам.
При использовании гранита в жилых помещениях необходимо учитывать определенное повышение радиационного фона. Ведь это природный материал, в состав которого входят элементы магматического происхождения.
Натуральный гранит купить в Москве стоит не только в силу его прочности (обусловленной высоким содержанием кварца) и долговечности, экологической чистоты и красоты. Материалу свойственны и другие замечательные особенности:
Желание потребителя гранитные камни заказать дешево вполне естественное. Подбирая приемлемую фактуру, нужно ориентироваться на классификацию, предложенную действующим ГОСТом, 9480-89, для облицовочных плит:
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