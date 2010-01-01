Желающих купить камень гранит столько, что для удовлетворения спроса москвичей его приходится завозить со всего мира. При таком изобилии предложений потребителю далеко не всегда предоставляют качественный натуральный продукт.

От чего зависит стоимость гранита за куб

Один из наиболее распространенных минералов некоторые геологи полагают визитной карточкой нашей планеты. Он чрезвычайно важен для земной коры. Наиболее высоким качеством отличаются граниты европейского происхождения. Достаточно высокая стоимость популярного камня объясняется:

немалыми затратами на разведку и обустройство месторождений;

особенностями добычи. Наиболее щадящий способ, связанный с применением камнерезных машин, является самым дорогостоящим;

отсутствием вкраплений, способствующих ускоренному разрушению;

применением обработки поверхности.

Эти факторы влияют на то, сколько стоит гранит от производителя.

Важными для потребителя факторами оказываются:

прочность;

экологическая чистота;

особенности фактуры и цвета. Это обстоятельство – важнейшее для ценообразования.

Целевое предназначение материала требует определенного качества сырья, что также немаловажно для цены гранита за м2. Для выкладывания тротуарной плитки возможно приобретение даже непрочного порфировидного гранита (рапакиви). Ведь срок эксплуатации такого покрытия достаточно ограниченный. Другое дело – камень, который пойдет на облицовку внутренних помещений в офисе солидной компании.

Учитываем чрезвычайную долговечность материала, который прослужит сотни лет. Поэтому купить гранит оптом в Москве – это выгодное вложение средств, экономически продуманное.

Где применяется прочный и красивый натуральный камень

Гранит охотно берут, чтобы:

выполнить облицовку, применяя отполированный материал;

применить для получения прочного фундамента, в виде бутового камня;

провести фасадные и внутренние работы. Лестница с гранитными ступенями прослужит чрезвычайно долго, ведь они практически не поддаются износу;

мостить дороги и тротуары брусчаткой или тротуарной плиткой

внести привлекательные акценты в ландшафтный дизайн;

изготовить отдельные элементы конструкций, вроде столешниц, подоконников;

выполнить скульптурную композицию или резное изделие;

получить поверочную плиту, на которой устанавливаются точные приборы и механизмы, измерительные инструменты.

Чтобы купить гранит в Москве по цене за квадратный метр, не превышающей среднерыночную, не стоит обращаться к компаниям-посредникам. Отечественные производители предлагают натуральный камень высокого качества, который можно использовать по разным назначениям. Цена гранита, необходимого для производства щебня или в качестве бутового камня, не будет высокой. При этом - вполне соответствующей качественным параметрам.

При использовании гранита в жилых помещениях необходимо учитывать определенное повышение радиационного фона. Ведь это природный материал, в состав которого входят элементы магматического происхождения.

Какие преимущества предполагает использование гранита

Натуральный гранит купить в Москве стоит не только в силу его прочности (обусловленной высоким содержанием кварца) и долговечности, экологической чистоты и красоты. Материалу свойственны и другие замечательные особенности:

не боится значительных температурных перепадов. Жара и морозы ему не страшны;

практически не поддается разрушающему влиянию влаги, водостоек;

способен противостоять механическим повреждениям;

сохраняет без изменений изначальный блеск и цвет, почти не загрязняется и легко отчищается;

на нем не заведется грибок;

не пострадает от случайного возгорания поблизости, так как плавится при температуре от 700°С;

проявляет устойчивость к воздействию агрессивных химических реагентов;

обработка не представляет особой сложности;

подходит для воплощения различных дизайнерских решений, гармонируя с самыми разными материалами.

Какую фактуру гранита можно выбрать

Желание потребителя гранитные камни заказать дешево вполне естественное. Подбирая приемлемую фактуру, нужно ориентироваться на классификацию, предложенную действующим ГОСТом, 9480-89, для облицовочных плит:

на зеркально блестящей полированной - ярко проявятся природный рисунок и цвет. Следы обработки не прослеживаются. Поверхность будет скользкой, если на нее попадет влага;

на лощеной поверхности прекрасно виден рисунок камня;

шлифованной фактуре свойственна равномерная шероховатость (до 0,5 мм), сглаженность рисунка. Практичная поверхность противостоит скольжению, отлично подходит для полов;

у пиленой фактуры шероховатость крупнее (до 2 мм), грубее, без равномерности. Цвет и рисунок выявляются;

проведение ультразвуковой обработки выявит цвет и рисунок;

термообработкой получают поверхность, кажущуюся оплавленной. Яркая фактура с четким рисунком и цветом используется в наружной облицовке;

точечную (бучардированную) фактуру берут для выполнения наружных работ, где важна равномерная шероховатость с рельефом до 5 мм (для отмосток, площадок);

колотую, имитирующую скальную породу, фактуру применяют, чтобы выигрышно продемонстрировать неровный рельеф (50-200 мм).

Чтобы натуральный гранит в Москве недорого приобрести, определитесь с маркой материала, фактурой, цветом и оттенками, обратившись к поставщику, непосредственно работающему с производителем.